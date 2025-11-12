Mercato : Le PSG a choisi sa prochaine signature !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme étant l'un des espoirs les plus prometteurs du centre de formation du PSG, Mathis Jangéal (17 ans) arrivera au terme de son contrat en juin prochain avec le club de la capitale. La direction parisienne envisage de fixer son avenir au plus vite en lui proposant une prolongation, mais la concurrence s'annonce corsée dans ce feuilleton.

Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou, David Boly... Luis Enrique a décidé de fortement s'appuyer sur les titis issus du centre de formation du PSG en équipe première ces derniers mois, mais il existe un autre talent qui fait beaucoup parler et que l'on n'a pas encore vu avec les pros : Mathis Jangéal. Ce jeune milieu offensif de 17 ans est considéré comme l'un des grands espoirs du PSG, et la presse allemande s'affole déjà son sujet.

Le PSG veut signer Jangéal Selon les révélations de Sky, le PSG s'active en coulisses et souhaiterait faire signer au plus vite à Mathis Jangéal son premier contrat professionnel, d'autant que son bail actuel arrivera à expiration à l'issue de cette saison. Et la jeune pépite parisienne est très surveillé de l'autre côté de Rhin...