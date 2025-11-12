Départ de l’OM : La surprenante révélation de la presse italienne sur Rabiot !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti de l’OM en fin de mercato estival, Adrien Rabiot aurait consenti à une baisse de salaire pour pouvoir s’engager avec l’AC Milan. Selon la presse italienne, ses émoluments seraient inférieurs à ceux qu’il percevait à Marseille, estimés à plus de 5M€, mais il pourrait en revanche toucher plusieurs primes liées à ses performances individuelles et collectives.

Forcé de quitter l’OM, où il avait été mis à l’écart après sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a fini par rejoindre l’AC Milan le dernier jour du mercato estival. Et pour rendre l’opération possible, le milieu de terrain âgé de 30 ans aurait accepté de faire un effort financier.

Rabiot a un salaire inférieur à l’AC Milan En effet, la Gazzetta dello Sport indique que le salaire d’Adrien Rabiot à l’AC Milan serait inférieur à celui qu’il avait à l’OM, estimé à plus de 5M€. Une baisse qu’il pourra compenser grâce à différentes primes liées à ses performances individuelles et collectives, comme une victoire en Coupe d’Italie, en Supercoupe d’Italie ou bien si les Rossoneri remportent la Serie A.