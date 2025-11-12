Départ de l’OM : La surprenante révélation de la presse italienne sur Rabiot !

Parti de l’OM en fin de mercato estival, Adrien Rabiot aurait consenti à une baisse de salaire pour pouvoir s’engager avec l’AC Milan. Selon la presse italienne, ses émoluments seraient inférieurs à ceux qu’il percevait à Marseille, estimés à plus de 5M€, mais il pourrait en revanche toucher plusieurs primes liées à ses performances individuelles et collectives.
Forcé de quitter l’OM, où il avait été mis à l’écart après sa violente altercation avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a fini par rejoindre l’AC Milan le dernier jour du mercato estival. Et pour rendre l’opération possible, le milieu de terrain âgé de 30 ans aurait accepté de faire un effort financier.
Rabiot a un salaire inférieur à l’AC Milan
En effet, la Gazzetta dello Sport indique que le salaire d’Adrien Rabiot à l’AC Milan serait inférieur à celui qu’il avait à l’OM, estimé à plus de 5M€. Une baisse qu’il pourra compenser grâce à différentes primes liées à ses performances individuelles et collectives, comme une victoire en Coupe d’Italie, en Supercoupe d’Italie ou bien si les Rossoneri remportent la Serie A.
Blessé depuis un mois, Rabiot de retour après la trêve
Troisième du championnat italien avec deux points de retard sur l’Inter Milan et l’AS Rome, l’AC Milan est bien positionné dans la course au titre. Adrien Rabiot s’est rapidement imposé comme un élément indispensable de Massimiliano Allegri, avant de se blesser avec l’équipe de France le mois dernier. Le retour de l’international français (56 sélections) est prévu avec la trêve internationale.