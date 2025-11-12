Transfert avec Guardiola : Kylian Mbappé valide !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors du dernier mercato estival, Rayan Cherki a quitté l’Olympique Lyonnais pour rejoindre l’Angleterre et Manchester City. Quelques mois après son arrivée, l’international français a séduit Pep Guardiola, son entraîneur, mais aussi Kylian Mbappé, son coéquipier en sélection, qui a salué ses premiers pas en Premier League.

Rayan Cherki n’a pas mis longtemps avant de séduire Pep Guardiola, dithyrambique il y a quelques jours au moment d’évoquer l’ancien joueur de l’OL, arrivé durant à l’été à Manchester City pour 42M€. « Rayan est l'un des joueurs les plus talentueux que j'aie jamais vus dans ma carrière [...] Son talent... Il est exceptionnel, s’est enflammé l’Espagnol, qui a pourtant eu sous ses ordres Lionel Messi, Arjen Robben ou encore Kevin De Bruyne. La plupart du temps, lorsque le ballon lui parvient, la situation devient meilleure. C'est un joueur qui ne ressent pas la pression. Il est comme un joueur de rue. » Kylian Mbappé est lui aussi sous le charme du milieu offensif.

« Cela se passe bien pour lui à Manchester, il a une adaptation express » « C’est un talent spécial, pour moi il a un don qu’il est train d’exploiter, a confié Mbappé en conférence de presse. Il a un talent inné qui est très spectaculaire, c’est un garçon qui s’est très bien intégré au sein du groupe, il a déjà créé une connexion spéciale avec son numéro 9 en club. Il a bien commencé en équipe de France depuis ses débuts en juin, puis il a été blessé malheureusement. J’espère qu’il sera aussi bon avec nous qu’avec Manchester City, ce serait top. (...) Je ne sais pas s’il va jouer demain, mais s’il joue il sait très bien ce qu’il doit faire. Cela se passe bien pour lui à Manchester, il a une adaptation express, ce n’est jamais simple et il faut donner du crédit à cela. »