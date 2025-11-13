Transfert d’Endrick : La condition du Real Madrid qui pose un gros problème à l’OL !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un attaquant, l’OL et est en discussions avec le Real Madrid dans l’optique d’un prêt jusqu’à la fin de la saison d’Endrick. Les négociations avancent bien, mais il y a tout de même un point à clarifier entre les deux clubs, une clause que les Merengue veulent inclure et qui leur permettrait de faire revenir le joueur en cas de blessure d’un de leurs attaquants.

D’après les informations de Canal+, la tendance se confirme en ce qui concerne une arrivée d’Endrick à l’OL cet hiver. En quête de temps de jeu, ce qu’il n’a pas depuis le début de la saison au Real Madrid, l’attaquant âgé de 19 ans est ouvert à un prêt à Lyon, où il n’y a pas de titulaire à son poste.

Des malus en fonction du nombre de matchs joués Selon Canal+, la semaine dernière, l’offre de l’OL était d’un montant de 800 000€ pour un prêt de cinq mois, à partir de janvier. Les Gones devront également verser des malus au Real Madrid si Endrick joue moins de 25 matchs. À comprendre : moins l’international brésilien (14 sélections) jouera, plus Lyon devra payer.