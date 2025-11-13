Transfert d’Endrick : La condition du Real Madrid qui pose un gros problème à l’OL !

À la recherche d’un attaquant, l’OL et est en discussions avec le Real Madrid dans l’optique d’un prêt jusqu’à la fin de la saison d’Endrick. Les négociations avancent bien, mais il y a tout de même un point à clarifier entre les deux clubs, une clause que les Merengue veulent inclure et qui leur permettrait de faire revenir le joueur en cas de blessure d’un de leurs attaquants.
D’après les informations de Canal+, la tendance se confirme en ce qui concerne une arrivée d’Endrick à l’OL cet hiver. En quête de temps de jeu, ce qu’il n’a pas depuis le début de la saison au Real Madrid, l’attaquant âgé de 19 ans est ouvert à un prêt à Lyon, où il n’y a pas de titulaire à son poste.
Des malus en fonction du nombre de matchs joués
Selon Canal+, la semaine dernière, l’offre de l’OL était d’un montant de 800 000€ pour un prêt de cinq mois, à partir de janvier. Les Gones devront également verser des malus au Real Madrid si Endrick joue moins de 25 matchs. À comprendre : moins l’international brésilien (14 sélections) jouera, plus Lyon devra payer.
La clause qui contrarie l’OL
Il y a en revanche un point que les deux clubs doivent encore éclaircir. En effet, le Real Madrid veut inclure une clause, valable jusqu’au 31 janvier, qui lui permettrait de faire revenir Endrick, si jamais un de ses attaquants se blesse. L’OL de son côté préférerait qu’elle soit valable jusqu’au 15 janvier, car cela lui laisserait le temps de trouver un autre numéro neuf.