Transfert «stratosphérique» au PSG, l'annonce lâchée en direct !

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat au Bayern Munich, Dayot Upamecano risque d’avoir de nombreuses propositions. Impressionné par son niveau ces derniers mois et notamment au Parc des Princes le 4 novembre dernier en Ligue des champions, Walid Acherchour estime que le PSG doit absolument se positionner dans ce dossier.

En fin de contrat l’été prochain, Dayot Upamecano attire l’attention de la majorité des grands clubs européens. Il faut dire que l’opportunité de recruter l’international français (34 sélections) librement a de quoi séduire, même si une prolongation avec le Bayern Munich n’est pas à exclure à ce stade.

Acherchour veut voir Upamecano au PSG « Je le trouvais très bon déjà l’année dernière au Bayern, mais depuis le début de saison, la Coupe du monde des clubs, il est à un niveau stratosphérique. Le match contre le PSG, tactiquement, le Bayern le gagne parce que Upamecano est monstrueux. Il va chercher très très haut, il empêche la relance, il gère la profondeur. Avec Jonathan Tah, ils ont été vraiment très très très forts », a déclaré Walid Acherchour dans Génération After sur RMC, qui estime que le PSG doit à tout prix tenter sa chance dans ce dossier. « Luis Campos était venu chez Jérôme (Rothen) et avait dit : “il faut franciser le projet. À chaque fois qu’il y a un joueur français de très haut niveau, il faut le récupérer”. Je ne vois pas comment le PSG ne pourrait pas se positionner sur Upamecano, ils doivent le faire. »