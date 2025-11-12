Transfert au PSG : L’homme qui les fait trembler à l’étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux, Dayot Upamecano va avoir une grande décision à prendre. En effet, en fin de contrat au Bayern Munich, le Français peut choisir de prolonger ou de partir libre. Le PSG serait d’ailleurs à l’affût pour récupérer Upamecano contre 0€. Et du côté de la Bavière, on se méfierait grandement de l’intérêt parisien. Et pour cause…

A 27 ans, Dayot Upamecano fait actuellement le bonheur du Bayern Munich. Cela sera-t-il encore le cas la saison prochaine ? En fin de contrat, le Français est au coeur de nombreuses rumeurs en ce moment. En effet, si le club bavarois envisage de lui proposer une prolongation, Upamecano pourrait très bien décider de partir libre à l’issue de la saison. Si cela venait à arriver, le PSG se tiendrait à l’affût pour dégainer une offre et s’offrir l’international tricolore pour 0€.

Le Bayern se méfie de l’agent d’Upamecano Alors qu’on entend parler de plus en plus d’un intérêt du PSG pour Dayot Upamecano, le Bayern Munich prendrait la menace parisienne très au sérieux. En effet, comme l’explique Bild, les Bavarois se méfieraient du club de la capitale étant donné que Moussa Sissoko, agent d’Upamecano mais aussi d’Ousmane Dembélé ou encore de Bradley Barcola, est très proche du PSG désormais.