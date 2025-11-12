«L’un des meilleurs attaquants» : Transfert de folie au PSG ?

Pierrick Levallet

Après Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait tenter un autre gros coup pour renforcer son attaque. Le club de la capitale serait toujours intéressé par les services de Julian Alvarez, qui brille du côté de l’Atlético de Madrid. Chez les Colchoneros, l’international argentin s’est révélé être l’un des meilleurs à son poste.

Le PSG n’exclut pas d’offrir une nouvelle solution offensive à Luis Enrique. Le club de la capitale aurait même encore un nom dans son viseur : Julian Alvarez. Ce n’est pas la première fois que le champion du monde 2022 est évoqué chez les Rouge-et-Bleu. L’international argentin a d’ailleurs énormément progressé sous les ordres de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid.

«On m’a dit que le Barça et le PSG plaisaient à Alvarez» « Alvarez s’est discrètement révélé comme l’un des meilleurs attaquants en Europe. Il a été très bon avec l’Atlético, merveilleux même, mais des intermédiaires ont indiqué qu’il considérait ses options. Si le Barça semble être l’option idéale pour lui, le PSG et Chelsea garderaient un œil attentif sur la situation. On m’a dit que le Barça et le PSG plaisaient à Alvarez, mais il ne faut pas exclure un départ à Londres avec Chelsea » a ainsi expliqué le journaliste Graeme Bailey pour The Chelsea Chronicle.