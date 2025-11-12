Mercato - PSG : Discussions annoncées avec un international français !

Pierrick Levallet

Alors que l’hiver approche, le PSG prépare son recrutement pour... l’été 2026 ! Le club de la capitale se tient à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le mercato. Les dirigeants parisiens garderaient par exemple un œil attentif sur la situation d’Ibrahima Konaté. Mais le clan du défenseur de Liverpool aurait entamé des discussions avec un autre de ses prétendants.

Le PSG pourrait réaliser un gros coup sur le mercato... l’été prochain ! Les dirigeants parisiens seraient attentifs aux situations de certains joueurs dont les contrats expirent à l’issue de la saison. Le club de la capitale se tiendrait notamment à l’affût pour Ibrahima Konaté, qui n’a toujours pas donné son feu vert pour une prolongation à Liverpool.

Le Bayern Munich est passé à l'action pour Konaté Le PSG ne serait toutefois pas seul sur ce dossier. D’après les informations de Christian Falk, Ibrahima Konaté serait également suivi par le Bayern Munich. Le club bavarois aurait même récemment entamé des discussions avec les représentants de l’international français. Avec l’avenir de Dayot Upamecano qui est incertain, les pensionnaires de Bundesliga chercheraient à couvrir leurs arrières.