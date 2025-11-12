Mercato : Une star flirte avec le PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dayot Upamecano, taulier en défense de l'équipe de France et future recrue du PSG ? Le défenseur du Bayern Munich se trouve dans l'ultime année de son contrat et ne l'a toujours pas prolongé. De quoi donner des idées aux dirigeants parisiens, d'autant plus que le principal intéressé ne se montre pas contre une telle éventualité en public.

Dayot Upamecano au PSG ? C'est la grosse information transfert qui circule ces derniers temps dans la presse. D'ailleurs, le journaliste Fabrizio Romano a profité du dernier épisode en date du Here We Go Podcast dans l'optique de confirmer la présence du Paris Saint-Germain dans la course à la signature de l'international français de 27 ans du Bayern Munich. C'est même le moment où jamais puisque son contrat avec le club bavarois expirera le 30 juin prochain.

«Le Paris Saint-Germain c'est un très très grand club, avec un super coach» Jeudi soir, l'équipe de France disputera son match des éliminatoires au Mondial 2026 face à l'Ukraine au Parc des princes. Un retour dans le temple du PSG pour Dayot Upamecano 9 jours après sa visite la semaine dernière victorieuse avec le Bayern (2-1). Un stade qu'il a qualifié de « jardin » en conférence de presse, le tout en flirtant un peu avec le club parisien à quelques mois de l'ouverture du mercato estival. « Le Paris Saint-Germain c'est un très très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. Mais pour l'instant je n'ai pas la tête à ça ».