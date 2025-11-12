Ils quittent l’OM : La trahison est validée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’arrivée de Quentin Merlin et Valentin Rongier du côté du Stade Rennais durant le mercato estival a été perçue comme une trahison par les supporters du FC Nantes, le club formateur des deux anciens joueurs de l’OM. Interrogé sur le sujet, Jordan Veretout, lui aussi passé par la Jonelière, défend ce choix.

Il y a encore eu de nombreux mouvements à l’OM durant le mercato estival. Dans le sens des départs, Quentin Merlin et Valentin Rongier ont notamment pris le chemin du Stade Rennais, une double opération avoisinant 18 millions d'euros qui n’a pas fait l’unanimité en Bretagne en raison du passé des deux joueurs au FC Nantes, le club rival. Et du côté des supporters des Canaris, la colère a évidemment été grande après l’annonce de ces transferts.

« Aujourd’hui, pour trouver un club, c’est très compliqué » Formé au FC Nantes, Jordan Veretout connaît bien cette situation pour avoir évolué à l’ASSE puis chez le rival lyonnais. Interrogé par Foot Mercato, celui qui a également porté le maillot de l’OM défend les deux joueurs. « Je peux comprendre les supporters. Quand on a été dans un club formateur comme Nantes, c’est le derby. Maintenant, il faut savoir que le foot aujourd’hui, il est différent d’avant aussi. Aujourd’hui, pour trouver un club, c’est très compliqué. Il n’y a pas 50 opportunités non plus », estime-t-il.