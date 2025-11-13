Transfert à 66M€ : Le PSG a tout prévu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, le PSG n'a pas été très actif, mais a tout de même recruté Illia Zabarnyi pour 66M€, bonus compris, qui a débarqué en provenance de Bournemouth. Et alors qu'il connaît des débuts compliqués à Paris, le club de la capitale ne s'inquiète pas des difficultés de l'international ukrainien.

Très discret durant le mercato le mercato estival, le PSG a tout de même débourser 66M€ bonus compris pour recruter Illia Zabarnyi en provenance de Bournemouth. Un gros investissement pour un joueur qui est amené à prendre la succession de Marquinhos à moyen terme aux côtés de Willian Pacho. Mais l'Ukrainien déçoit depuis le début de la saison.

Zabarnyi : Le PSG savait que ce serait difficile En effet, malgré une belle prestation à Barcelone ou à Marseille, et un but contre Auxerre, le bilan est très mitigé pour Illia Zabarnyi qui a encore souffert contre l'OL dimanche. Néanmoins, selon les informations du Parisien, le cas de l'international ukrainien n'inquiète pas le club de la capitale. La direction du PSG avait conscience que le temps d'adaptation de Zabarnyi serait assez long, que ce soit la gestion d'un nouvel environnement et d'une nouvelle langue, ou l'assimilation des consignes de Luis Enrique.