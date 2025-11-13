OL - Transfert d’Endrick : La fake news balancée !

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, Endrick va quitter le Real Madrid pour rejoindre l’OL cet hiver. L’international auriverde chercherait à se relancer ailleurs, surtout en vue de la Coupe du monde 2026. Selon certaines rumeurs, Carlo Ancelotti aurait dit à l’attaquant de 19 ans qu’il devait partir de chez les Merengue pour espérer pouvoir disputer le Mondial. Le technicien italien a toutefois démenti cela.

«Il n'est pas vrai que j'ai dit qu'Endrick devait quitter Madrid» « Endrick ne participera pas à la Coupe du monde ? C'est un joueur très important, car il fait partie des talents issus du football brésilien. Nous sommes en train de l'évaluer. Mais il n'est pas vrai que j'ai dit qu'Endrick devait quitter Madrid pour aller à la Coupe du monde » a d’abord expliqué le sélectionneur du Brésil pour AS.