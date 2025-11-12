Doué - Barcola : Le PSG obligé de lâcher une fortune !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, on s’activerait en coulisses pour finaliser de nombreuses prolongations de contrat. Parmi elles, on retrouverait notamment deux attaquants de Luis Enrique : Désiré Doué et Bradley Barcola. Forcément, qui dit nouveau contrat dit nouveau salaire. Et pour ce qui est des deux Français, le PSG pourrait devoir mettre clairement la main au portefeuille.

Il y a quelques mois de cela, le PSG annonçait une grosse vague de prolongations. Luis Enrique, Vitinha ou encore Achraf Hakimi avaient ainsi signé un nouveau contrat avec le club de la capitale. Voilà que de nouvelles signatures se prépareraient en coulisses. En effet, le PSG travaillerait sur de nouvelles prolongations. Les cas de Bradley Barcola et de Désiré Doué feraient notamment partie des dossiers étudiés à Paris.

Une prolongation à venir au PSG ? Prolonger ? Ne pas prolonger ? Bradley Barcola et Désiré Doué auront donc une décision à prendre pour leur avenir au PSG. Bien évidemment, cela dépendra de la proposition faite par le club de la capitale. Si Paris veut garder les deux internationaux français, il faudra certainement revoir les salaires à la hausse et ça risque de coûter cher au PSG.