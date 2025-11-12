Doué - Barcola : Le PSG obligé de lâcher une fortune !

Du côté du PSG, on s’activerait en coulisses pour finaliser de nombreuses prolongations de contrat. Parmi elles, on retrouverait notamment deux attaquants de Luis Enrique : Désiré Doué et Bradley Barcola. Forcément, qui dit nouveau contrat dit nouveau salaire. Et pour ce qui est des deux Français, le PSG pourrait devoir mettre clairement la main au portefeuille.
Il y a quelques mois de cela, le PSG annonçait une grosse vague de prolongations. Luis Enrique, Vitinha ou encore Achraf Hakimi avaient ainsi signé un nouveau contrat avec le club de la capitale. Voilà que de nouvelles signatures se prépareraient en coulisses. En effet, le PSG travaillerait sur de nouvelles prolongations. Les cas de Bradley Barcola et de Désiré Doué feraient notamment partie des dossiers étudiés à Paris.
Une prolongation à venir au PSG ?
Prolonger ? Ne pas prolonger ? Bradley Barcola et Désiré Doué auront donc une décision à prendre pour leur avenir au PSG. Bien évidemment, cela dépendra de la proposition faite par le club de la capitale. Si Paris veut garder les deux internationaux français, il faudra certainement revoir les salaires à la hausse et ça risque de coûter cher au PSG.
Quel salaire pour Barcola et Doué ?
En effet, l’Observatoire du Football a réalisé un étude sur le réel salaire que mériteraient certaines joueurs. Dans ce top 100, on retrouve Bradley Barcola. Ainsi, basé sur ses performances avec le PSG, l’international français mériterait une rémunération de 15,3M€ par an. Et Désiré Doué n’est d’ailleurs pas loin de son coéquipier à Paris. En effet, l’ancien joueur de Rennes mériterait lui un salaire de 14,9M€. Le club de la capitale est prévenu.