Désiré Doué : «Il fait de la mer**», la sanction tombe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant de rejoindre le PSG, Désiré Doué évoluait du côté du Stade Rennais. Formé au sein du club breton, le milieu offensif a notamment eu Bruno Génésio comme entraîneur. Et voilà qu’entre les deux, il y a quelques fois eu des accrocs. Une anecdote a d’ailleurs été raconté du jour où Doué a agacé Génésio, qui n’a pas hésité à le sanctionner.

Buteur face à Brest avec le PSG, Désiré Doué continue encore et toujours de démontrer son talent. Performant, l’international français a toutefois certains défauts. On lui reproche ainsi certaines fois que jouer avec trop de facilité. C’était déjà le cas quand il a débuté au Stade Rennais. Et à l’époque, Bruno Génésio n’avait pas hésité à sévir avec Doué.

« Lui donner une bonne leçon » C’est François Rauzy qui a raconté cette anecdote à propos de Désiré Doué et Bruno Génésio. Pour Capté, le journaliste Ici Armaurique a ainsi fait savoir : « Il y a un match à Lyon où Doué rentre à la pause et Génésio le ressort un quart d’heure après pour lui donner une bonne leçon. Il n’avait pas du tout aimé ce qu’il avait vu sur cette entrée. Il rentre, il fait de la merde, il fait trop de dribbles, il rate un peu tout, il joue un peu tout seul et donc Génésio le sort, très énervé ».