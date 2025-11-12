25M€ : Le transfert polémique qui va régaler le PSG ?

Pierrick Levallet

Dans l’optique de se renforcer en attaque, le PSG a coché un nom sur sa liste : Julian Alvarez. L’Argentin fait des merveilles à l’Atlético de Madrid, et les dirigeants parisiens aimeraient l’offrir à Luis Enrique. Chelsea serait également sur le coup. Mais les Blues pourraient se retrouver bloqués par le transfert d’Emanuel Emegha.

Le PSG entendrait se renforcer dans le secteur offensif. Et dans cette optique, les Rouge-et-Bleu pourraient frapper un grand coup sur le mercato. Le club de la capitale aurait des vues sur Julian Alvarez, qui flambe avec l’Atlético de Madrid. Le buteur de 25 ans a trouvé le chemin des filets à 9 reprises et délivré 4 passes décisives en 15 rencontres toutes compétitions confondues cette saison jusqu’à présent.

Chelsea en embuscade pour Julian Alvarez ? Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup. Chelsea ferait également partie des prétendants de Julian Alvarez. Les Blues présentent l’avantage de détenir Enzo Maresca, qui connaît très bien le champion du monde 2022 pour l’avoir côtoyé à Manchester City. Mais le club londonien pourrait se retrouver bloqué sur le dossier.