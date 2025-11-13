Terrorisme à Paris : La grande révélation avec Deschamps !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a dix ans jour pour jour, l’équipe de France affrontait l’Allemagne au Stade de France, dans une soirée tristement marquée par plusieurs attentats terroristes à Paris et à l’extérieur de l’enceinte. Remplaçant ce jour-là, Christophe Jallet est revenu ce jeudi sur le discours tenu par Didier Deschamps à l’issue de la rencontre.

Une soirée épouvantable. Le 13 novembre 2015 reste toujours dans les mémoires de chaque Français, alors que 132 personnes ont perdu la vie dans une série d’attentats terroristes ayant choqué le territoire national. Une série qui a commencé aux abords du Stade de France alors que l’équipe de France accueillait l’Allemagne. Remplaçant ce jour-là, Christophe Jallet est revenu sur ce triste épisode.

« Il nous dit 'bravo pour la performance, maintenant il s'est passé des choses importantes » L’ancien international Français passé par le PSG et l’OL notamment a révélé auprès de France Info quels avaient été les mots de Didier Deschamps après la rencontre. « Il nous dit 'bravo pour la performance, maintenant il s'est passé des choses importantes qu'on ne maîtrise pas. On va devoir patienter pour attendre, savoir ce qu'on doit faire, et avoir un maximum de nouvelles de vos proches autour de vous' », raconte ainsi Christophe Jallet.