Terrorisme à Paris : La grande révélation avec Deschamps !

Il y a dix ans jour pour jour, l’équipe de France affrontait l’Allemagne au Stade de France, dans une soirée tristement marquée par plusieurs attentats terroristes à Paris et à l’extérieur de l’enceinte. Remplaçant ce jour-là, Christophe Jallet est revenu ce jeudi sur le discours tenu par Didier Deschamps à l’issue de la rencontre.
Une soirée épouvantable. Le 13 novembre 2015 reste toujours dans les mémoires de chaque Français, alors que 132 personnes ont perdu la vie dans une série d’attentats terroristes ayant choqué le territoire national. Une série qui a commencé aux abords du Stade de France alors que l’équipe de France accueillait l’Allemagne. Remplaçant ce jour-là, Christophe Jallet est revenu sur ce triste épisode.
« Il nous dit 'bravo pour la performance, maintenant il s'est passé des choses importantes »
L’ancien international Français passé par le PSG et l’OL notamment a révélé auprès de France Info quels avaient été les mots de Didier Deschamps après la rencontre. « Il nous dit 'bravo pour la performance, maintenant il s'est passé des choses importantes qu'on ne maîtrise pas. On va devoir patienter pour attendre, savoir ce qu'on doit faire, et avoir un maximum de nouvelles de vos proches autour de vous' », raconte ainsi Christophe Jallet.
« On est dans la dramaturgie absolue »
« On prend conscience que la situation est grave, on est informés qu'on doit rester dans les vestiaires, interdiction d'aller dans les salons pour voir nos proches dans un premier temps, on est en vase clos. Finalement ils nous libèrent un peu pour voir nos proches. On ne sait pas ce qu'il va advenir de la fin de notre soirée. On sort d'un match de compétition, ce sont des situations inexplicables, on est dans la dramaturgie absolue. La première inquiétude, c'est de savoir si tout le monde va bien », conclut l’ancien latéral droit.