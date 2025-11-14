Zidane : Le rendez-vous secret avec deux ex

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

D’ores et déjà pressenti pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France l’été prochain, Zinedine Zidane semble déjà préparer ce prochain challenge. Et la presse espagnole annonce que Zidane envisage de récupérer deux ex-collaborateurs du Real Madrid dans son staff chez les Bleus.

L’information est encore officiellement secrète du côté de la FFF, mais elle ne fait plus aucun doute : Zinedine Zidane devrait venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Et Mundo Deportivo apporte déjà de nouveaux éléments sur le staff de Zizou, puisque le média espagnol annonce qu’il prépare déjà en secret des retrouvailles avec deux anciens profils qui l’ont accompagné par le passé au Real Madrid : son entraîneur-adjoint David Bettoni, ainsi qu’Hamidou Msaidie, homme généralement très proche des joueurs et qui réalise diverses fonctions liées au travail physique et psychologique.

« J’aimerais bien entraîner l’équipe de France » Récemment interrogé par Media Carré, David Bettoni confirmait d’ailleurs à demi-mot la futur arrivée de Zinedine Zidane en équipe de France : « Ce n’est pas un secret, il me le dit toujours, ‘j’aimerais bien entrainer l’équipe de France’. Il me l’a déjà dit en 2010… La France, ça l’a marqué, il est français. Il est devenu le Zizou National après la Coupe du Monde. C’est un truc qu’il m’a toujours dit: ‘moi, un jour, j’aimerais être sélectionneur’ », a indiqué son adjoint.