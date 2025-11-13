Zidane de retour : L'énorme indice lâché en privé !

Toujours sans fonction depuis qu'il a quitté le Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane devrait toutefois revenir l'été prochain après la Coupe du monde. Il prendra en effet la succession de Didier Deschamps sur le banc de Bleus. Et en coulisses, il se prépare déjà pour son projet avec l'équipe de France.
Cela fait désormais quelques mois que Didier Deschamps a officialisé le fait qu'il ne serait plus le sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde en Amérique du Nord. Par conséquent, la question de sa succession se pose, mais l'unique candidat est déjà connu puisqu'il s'agit de Zinedine Zidane.
Zidane prépare son grand retour
Et selon les informations de Mundo Deportivo, Zinedine Zidane agit en coulisses comme s'il était déjà acquis qu'il serait le futur sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus a déjà pris plusieurs renseignements sur le fonctionnement de la Fédération en interne et prépare même son projet sportif. Pour cela, il aurait déjà convaincu deux proches de le suivre dans cette aventure : David Bettoni et Hamidou Msaidie.
«Il me le dit toujours, "j’aimerais bien entrainer l’équipe de France"»
Il y a quelques jours, David Bettoni confirmait d'ailleurs que Zinedine Zidane était prêt pour les Bleus : « Ce n’est pas un secret, il me le dit toujours, "j’aimerais bien entrainer l’équipe de France". Il me l’a déjà dit en 2010… La France, ça l’a marqué, il est français. Il est devenu le Zizou National après la Coupe du Monde. C’est un truc qu’il m’a toujours dit : "moi, un jour, j’aimerais être sélectionneur". Depuis l’annonce du départ de Didier Deschamps, tout le monde en parle, et lui-même communique un peu qu’il aimerait y aller. Après, est-ce que ça se fera, ou pas, cette décision appartient à deux personnes : le Président de la Fédération, et aux coaches qui seront contactés pour reprendre l’Équipe après la Coupe du monde »