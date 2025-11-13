Zidane de retour : L'énorme indice lâché en privé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours sans fonction depuis qu'il a quitté le Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane devrait toutefois revenir l'été prochain après la Coupe du monde. Il prendra en effet la succession de Didier Deschamps sur le banc de Bleus. Et en coulisses, il se prépare déjà pour son projet avec l'équipe de France.

Cela fait désormais quelques mois que Didier Deschamps a officialisé le fait qu'il ne serait plus le sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde en Amérique du Nord. Par conséquent, la question de sa succession se pose, mais l'unique candidat est déjà connu puisqu'il s'agit de Zinedine Zidane.

Zidane prépare son grand retour Et selon les informations de Mundo Deportivo, Zinedine Zidane agit en coulisses comme s'il était déjà acquis qu'il serait le futur sélectionneur de l'équipe de France. L'ancien numéro 10 des Bleus a déjà pris plusieurs renseignements sur le fonctionnement de la Fédération en interne et prépare même son projet sportif. Pour cela, il aurait déjà convaincu deux proches de le suivre dans cette aventure : David Bettoni et Hamidou Msaidie.