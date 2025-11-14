Mbappé - «Je ne comprends pas» : Gros malaise en équipe de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la qualification de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du monde, Kylian Mbappé n'a pas manqué d'afficher ses ambitions. Et alors que l'objectif fixé par la FFF est en règle générale d'atteindre les demi-finales de la compétition, le capitaine des Bleus avoue ne pas comprendre.

Jeudi soir, l'équipe de France a composté son billet pour la prochaine Coupe du monde grâce à une large victoire contre l'Ukraine (4-0). Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a d'ailleurs rapidement été interrogé sur ses ambitions pour le Mondial en Amérique du Nord alors que les Bleus restent sur deux finales consécutives. Régulièrement, la FFF fixe pour objectif d'atteindre les demi-finales des compétitions internationales, mais l'ancien attaquant du PSG ne comprend pas ce genre d'objectif et ne vise qu'une seule chose : la victoire.

Mbappé ne comprend l'objectif demi-finale « Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à cette question. Je ne comprends pas ce truc de demi-finale. Si l’objectif, c’est demi-finale, on va en demi-finale, on s’arrête, on rentre ? Non, l’objectif, c’est gagner », confie-t-il dans la zone mixte du Parc des Princes après la victoire contre l'Ukraine avant de poursuivre.