Kylian Mbappé : L'aveu d'Orelsan en plein clash !

En fin de semaine dernière, avec la sortie de son album La fuite en avant, Orelsan provoquer le courroux de Kylian Mbappé après la phase de son alter ego Sama dans La petite voix. Refusant d'entrer dans un clash, Orelsan a d'ailleurs fait part de ses réels sentiments envers le Stade Malherbe de Caen, club de sa ville racheté par la famille Mbappé.

Il y a une semaine jour pour jour, le cinquième album solo d'Orelsan nommé La fuite en avant sortait dans les backs et sur les plateformes de streaming. Dans cet opus, le morceau : La petite voix, a beaucoup fait parler. La cause ? Les punchlines de son alter ego Sama qui réglait ses comptes avec le rappeur sur sa vie et sa ville qu'est Caen. « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée, elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle "Caennais". Elle est remplie d'ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ».

«T’es le bienvenu pour 'sauver' la ville que tu aimes tant Orelsan» Un tacle destiné à Kylian Mbappé et sa famille qui ont racheté le Stade Malherbe de Caen l'année dernière. Sportivement parlant, cette reprise n'a pas été une réussite instantanée puisque le SM Caen a été relégué de la Ligue 2 pour jouer en National cette saison. Sur X, Kylian Mbappé a initié un clash avec Orelsan. « T’es le bienvenu pour 'sauver' la ville que tu aimes tant Orelsan. PS: le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ». Sur les ondes de Fun Radio, Orelsan n'a pas souhaité alimenter le clash en tenant les propos suivants à l'antenne. « Je n’ai pas vraiment envie de répondre. Je suis toujours à chaud et je n’ai pas envie d'en parler. C'est une incompréhension. Il faut que je réexplique bien le concept de l'album et du film (ndlr Yoroï). C'est ça qu'il faut que je fasse. Cet album, c’est aussi pour parler du monde actuel et de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec tous les articles et tout ce rage-bait (l'incitation à la colère, ndlr) ».