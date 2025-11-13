Départ de Lamine Yamal : Coup de théâtre, une date est fixée !

Amadou Diawara

Ayant subi une intervention pour soigner sa pubalgie, Lamine Yamal a dû déclarer forfait pour les deux prochains matchs de l'Espagne : en Géorgie et face à la Turquie. D'après la presse espagnole, le numéro 10 du FC Barcelone devrait reprendre l'entrainement collectif ce mardi, avant de retrouver la compétition le samedi 22 novembre.

Frappé par une pubalgie en début de saison, Lamine Yamal a rechuté lors du choc face au PSG (le 1er octobre). Depuis son retour de blessure, le numéro 10 du FC Barcelone peine à retrouver son meilleur niveau, étant toujours handicapé par son pépin physique.

Yamal déclare forfait avec l'Espagne Pour retrouver ses sensations, Lamine Yamal a subi une intervention par radiofréquence. Ce qui doit l'éloigner des terrains pendant sept à dix jours. Par conséquent, l'international espagnol va manquer les deux prochains matchs de l'Espagne : déplacement en Géorgie ce samedi et réception de la Turquie mardi. Pourtant, Luis de la Fuente avait convoqué Lamine Yamal pour ce rassemblement de la Roja.