Yamal - PSG : Coup de théâtre avec ce rendez-vous !

Amadou Diawara

Pour ce rassemblement du mois de novembre, Luis de la Fuente a convoqué Lamine Yamal. Toutefois, le crack du FC Barcelone a finalement déclaré forfait pour les deux prochains matchs de l'Espagne. Pour se débarrasser définitivement de sa pubalgie, Lamine Yamal a eu affaire à un médecin qui travaille avec le PSG.

Remis de sa blessure, Lamine Yamal a été convoqué par Luis de la Fuente pour cette trêve internationale. Toutefois, le numéro 10 du FC Barcelone a finalement été renvoyé chez lui.

Yamal est forfait avec l'Espagne Présent dans l'émission El Chiringuito ce mercredi soir, Josep Pedrerol a expliqué le forfait de Lamine Yamal. Dans la foulée, le journaliste espagnol a révélé que la pépite de 18 ans était suivie par un médecin qui travaillait également avec le PSG.