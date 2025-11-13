Yamal - PSG : Coup de théâtre avec ce rendez-vous !

Pour ce rassemblement du mois de novembre, Luis de la Fuente a convoqué Lamine Yamal. Toutefois, le crack du FC Barcelone a finalement déclaré forfait pour les deux prochains matchs de l'Espagne. Pour se débarrasser définitivement de sa pubalgie, Lamine Yamal a eu affaire à un médecin qui travaille avec le PSG.
Remis de sa blessure, Lamine Yamal a été convoqué par Luis de la Fuente pour cette trêve internationale. Toutefois, le numéro 10 du FC Barcelone a finalement été renvoyé chez lui.
Yamal est forfait avec l'Espagne
Présent dans l'émission El Chiringuito ce mercredi soir, Josep Pedrerol a expliqué le forfait de Lamine Yamal. Dans la foulée, le journaliste espagnol a révélé que la pépite de 18 ans était suivie par un médecin qui travaillait également avec le PSG.
Si tu vas en sélection, attention»
« On m'a dit que Lamine Yamal avait peur, peur de la blessure. Ses amis lui ont dit : "si tu vas en sélection, attention, quelque chose de plus grave peut t’arriver". Il a commencé à recevoir des messages de ce type et il a dit à un membre du Barça : "j’ai peur d’aller en sélection". À partir de là, il y a un médecin belge, qui travaille essentiellement avec le PSG et les joueurs de NBA, qui a pu aller à Barcelone lundi. (…) Il a fait l’examen et après ça, le médecin lui a dit qu’il fallait un traitement de sept à dix jours », a déclaré Josep Pedrerol.