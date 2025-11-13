PSG - Lucas Chevalier : Malaise confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier déçoit depuis le début de saison et peine à faire oublier Gianluigi Donnarumma. Invité à commenter les prestations du gardien du PSG, Thierry Barnerat, entraîneur de Thibaut Courtois, confirme un malaise avec Lucas Chevalier.

Chevalier, c'est inquiétant « Les deux buts c'est une chose mais si on parle du niveau général de Lucas Chevalier et ce qu'il a produit jusqu'à maintenant, c'est clair qu'il n'est pas à 100% du niveau de performances qu'il pourrait réaliser. Sur les deux buts, c'est Luis Enrique qui impose une situation tactique qui met en difficulté le gardien de but. Mais sur l'aspect général, c'est différent. Avant de signer, il avait dit: "si je fais une erreur au PSG, il y aura trois pages, si j'en fais une à Lille, il y aura trois lignes". Il est très conscient. Il a une très grande charge émotionnelle », souligne-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.