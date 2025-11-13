PSG - Lucas Chevalier : Malaise confirmé !

Recruté pour 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier déçoit depuis le début de saison et peine à faire oublier Gianluigi Donnarumma. Invité à commenter les prestations du gardien du PSG, Thierry Barnerat, entraîneur de Thibaut Courtois, confirme un malaise avec Lucas Chevalier.
Arrivé au PSG avec la lourde mission de faire oublier Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier déçoit depuis le début de la saison et peine à justifier l'investissement consenti par le club de la capitale. Et, Thierry Barnerat, entraîneur de Thibaut Courtois, confirme qu'il y a un malaise avec l'ancien Lillois.
Chevalier, c'est inquiétant
« Les deux buts c'est une chose mais si on parle du niveau général de Lucas Chevalier et ce qu'il a produit jusqu'à maintenant, c'est clair qu'il n'est pas à 100% du niveau de performances qu'il pourrait réaliser. Sur les deux buts, c'est Luis Enrique qui impose une situation tactique qui met en difficulté le gardien de but. Mais sur l'aspect général, c'est différent. Avant de signer, il avait dit: "si je fais une erreur au PSG, il y aura trois pages, si j'en fais une à Lille, il y aura trois lignes". Il est très conscient. Il a une très grande charge émotionnelle », souligne-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.
«C'est la première fois que le je vois comme ça»
Mais surtout, Thierry Barnerat s'inquiète de l'impression renvoyée par Lucas Chevalier qu'il n'avait jamais vu afficher un tel body language. « Sur ce match contre Lyon, il a body language où tu vois qu'il n'est pas pas ancré. C'est la première fois que le je vois comme ça. Tu vois qu'il n'est pas stable émotionnellement, il n'a pas d'ancrage », conclut-il. Des propos qui ne devrait pas rassurer du côté du PSG.