Kylian Mbappé : L’annonce qui va faire parler à Marseille…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au cours de son passage de sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a fait vivre quelques cauchemars aux supporters de l’Olympique de Marseille de par ses buts marqués et ses victoires lors des Classiques. Et mercredi, en conférence de presse pour l’équipe de France, le capitaine des Bleus s’est subtilement payé le club marseillais.

Kylian Mbappé est un gamin issu de région parisienne. Né à Paris et en partie formé à Bondy, le capitaine de l’équipe de France a fièrement défendu les couleurs du club phare de la ville lumière : le PSG qui est au passage l’ennemi historique de l’OM.

Kylian Mbappé pique l’OM Parti du Paris Saint-Germain il y a plus d’un an afin de vivre son rêve de gosse au Real Madrid, Kylian Mbappé a dégoûté l’Olympique de Marseille pour le retour du club phocéen en Ligue des champions après trois années d’absence en septembre dernier (2-1). Le double buteur de la rencontre a lancé un petit pique bien senti à l’OM au moment d’évoquer l’adaptation de Lucas Chevalier au PSG en conférence de presse ainsi que la polémique sur son like pro Rassemblement National via Instagram.