Clash - Antoine Dupont et Kylian Mbappé : Le règlement de comptes en public

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

Tout comme Kylian Mbappé l'avait fait en 2022 avec l'équipe de France de football, Antoine Dupont s'attaque de manière virulente à la question des droits à l'image dans le rugby. La star du XV de France dénonce le salary-cap fixé par la Ligue Nationale de Rugby et qui impacte ses revenus liés au sponsor.

Les faits remontent à 2022. Kylian Mbappé, très mécontent du traitement des droits à l'image en équipe de France, avait décidé de partie en clash avec la Fédération pour avoir un meilleur contrôle sur les marques qu'il souhaitait ou non représenter. Et l'attaquant du Real Madrid avait obtenu gain de cause : « Le groupe a toujours été derrière moi, peut-être que vous ne le saviez pas. Depuis le début, c’était une démarche collective, c’est juste que je n’ai pas de problème à aller sur le devant de la scène pour me battre pour mes coéquipiers. Ce n'est pas grave de prendre les critiques, ça ne changera pas ma manière de jouer ou de vivre. Si ça peut permettre au groupe d’avoir ce qu’il veut, c’est le principal », avait indiqué Mbappé en zone mixte à ce sujet.

Le coup de gueule de Dupont Et c'est désormais Antoine Dupont qui suit cette voie et s'est engagé dans un clash avec la LNR (Ligue Nationale de Rugby) afin de contester les règles du salary-cap, fixé à 10,7M€ par saison pour les clubs de Top 14, et qui englobe à la fois les salaires des joueurs mais également tous les revenus que ceux-ci pourraient obtenir via un sponsor individuel aussi partenaire du club : « Ce n’est pas correct de ne pas autoriser les joueurs à utiliser leur image personnelle dans un cadre publicitaire. Les règles nous empêchent aujourd’hui d’utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques comme je peux en avoir en dehors. Si un partenaire veut utiliser mon image et faire un contrat, ce contrat sera retoqué dans le salary cap », a récemment lâché Dupont en guise de coup de gueule.