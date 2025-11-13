Antoine Dupont, la déclaration d’amour en public !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du rugby français, Antoine Dupont a reçu l'éloge d'Ugo Mola, son entraîneur du Stade Toulousain, qui exprime publiquement son amour pour la star du XV de France et vante ses qualités humaines.

En plus de ses qualités sportives indéniables qui ont fait de lui le leader du Stade Toulousain et du XV de France ces dernières années, Antoine Dupont présente également des valeurs humaines chères au coeur d'Ugo Mola. Interrogé par le Midi Olympique en marge de la 72ᵉ cérémonie des Oscars du rugby, l'entraîneur toulousain a déclaré sa flamme à Dupont.

« Un leader naturel » « Les plus gros joueurs sont les plus faciles à gérer. Le problème, c’est celui qui a un gros ego et qui n’est pas un bon joueur. Mais heureusement qu’ils ont de gros egos sinon tu ne deviens pas un grand joueur. Le phénomène de groupe permet parfois de donner de l’importance à certains par leur prise de décision. Ce que j’ai de commun avec Antoine Dupont à ce jour, c’est juste le rugby. C’est un leader naturel c’est un garçon qui donne du sens à ce qu’il fait. C’est un exemple retentissant. Il est devenu leader presque malgré lui sans l’imposer ni le décider », indique Ugo Mola, qui se livre sur ce rôle de leader d'Antoine Dupont.