«Une douleur abominable» : Un calvaire vécu par Antoine Dupont ?

En mars dernier, alors au sommet de son art, Antoine Dupont se blessait grièvement au genou. Toujours indisponible à l’heure actuelle, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a dû passer par des moments très compliqués. Une période à propos de laquelle Dan Carter a mis des mots dessus. Pas épargné par les blessures au cours de sa carrière, le Néo-Zéolandais s’est rappelé de celle qui l’avait privé du Mondial 2011, faisant alors un parallèle avec Dupont.

Dans la carrière d’un sportif, la blessure est quasiment un passage obligatoire qu’elle soit plus ou moins grave. Antoine Dupont en est plein dedans et ce depuis plusieurs mois maintenant, lui qui avait été blessé au genou en mars dernier. Légende du rugby néo-zélandais, Dan Carter n’a également pas été épargné par les pépins physiques et certains l’ont davantage touché. Ça a été le cas en 2011 quand il avait dû quitter les All Blacks prématurément pendant la Coupe du monde.

« Je suis certain qu'Antoine Dupont comprend ce que j'ai ressenti ce jour-là » A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, Dan Carter est revenu sur ce moment douloureux de sa carrière. C’est alors qu’il a fait un parallèle avec ce que vit actuellement Antoine Dupont. L’ancien joueur du Racing 92 a alors confié : « Ça a été le moment le plus dur à vivre. J'avais tout mis de moi pour cette Coupe du monde à domicile. J'en avais rêvé désespérément. J'avais échoué en 2003, à 21 ans. Puis en 2007, encore... Je me suis blessé à l'entraînement, en préparant le dernier match de poule. Une semaine avant les quarts de finale. J'avais été nommé capitaine le matin même. Je faisais des tirs au but, face aux poteaux. Un geste que j'ai répété mille fois. Quand mon pied a tapé le ballon j'ai ressenti un "pop" au niveau de l'aine. Le muscle était sorti de sa gaine. Une douleur abominable. C'était sérieux. J'ai compris que mon rêve de Coupe du monde était fini. J'étais anéanti. Je suis certain qu'Antoine Dupont comprend ce que j'ai ressenti ce jour-là ».