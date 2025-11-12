Rupture : Les gros doutes d’Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Antoine Dupont a récemment officialisé sa prolongation de contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain, une nouvelle qui a forcément ravi les supporters du club occitan qui vont donc conserver leur star encore quelques années. Et pourtant, Dupont semble avoir douté et parfois songé à une rupture avec Toulouse comme il l'a avoué avec sincérité.

Le 1er novembre dernier, en marge du choc de Top 14 face au Stade Français au stade Ernest-Wallon (29-17), le Stade Toulousain avait décidé d'officialiser la prolongation d'Antoine Dupont devant le public. Le demi de mêlée du XV de France a rempilé jusqu'en 2031 avec le club occitan, et au micro de Canal +, Dupont s'est laissé allé à quelques confidences en ayant notamment eu l'honnêteté d'avouer qu'il avait parfois songé à une rupture avec Toulouse.

« Je me suis déjà posé la question... » « Je ne me voyais pas jouer ailleurs. Je me suis déjà posé la question beaucoup de fois et à chaque fois que j’arrivais en fin de contrat, la réponse arrivait assez facilement. On est toute une génération qui a été marquée par ce club étant jeune. En y jouant, on a la chance d’avoir un potentiel assez rare, qu’on essaie de pousser à son maximum. Vu les joueurs qui arrivent derrière nous, je pense que le club a encore de beaux jours devant lui. Avec notre génération qui commence à être vieillissante, on va essayer d’y participer du mieux possible », a confié Antoine Dupont.