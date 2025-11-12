Rupture : Les gros doutes d’Antoine Dupont !

Antoine Dupont a récemment officialisé sa prolongation de contrat jusqu'en 2031 avec le Stade Toulousain, une nouvelle qui a forcément ravi les supporters du club occitan qui vont donc conserver leur star encore quelques années. Et pourtant, Dupont semble avoir douté et parfois songé à une rupture avec Toulouse comme il l'a avoué avec sincérité.
Le 1er novembre dernier, en marge du choc de Top 14 face au Stade Français au stade Ernest-Wallon (29-17), le Stade Toulousain avait décidé d'officialiser la prolongation d'Antoine Dupont devant le public. Le demi de mêlée du XV de France a rempilé jusqu'en 2031 avec le club occitan, et au micro de Canal +, Dupont s'est laissé allé à quelques confidences en ayant notamment eu l'honnêteté d'avouer qu'il avait parfois songé à une rupture avec Toulouse.
« Je me suis déjà posé la question... »
« Je ne me voyais pas jouer ailleurs. Je me suis déjà posé la question beaucoup de fois et à chaque fois que j’arrivais en fin de contrat, la réponse arrivait assez facilement. On est toute une génération qui a été marquée par ce club étant jeune. En y jouant, on a la chance d’avoir un potentiel assez rare, qu’on essaie de pousser à son maximum. Vu les joueurs qui arrivent derrière nous, je pense que le club a encore de beaux jours devant lui. Avec notre génération qui commence à être vieillissante, on va essayer d’y participer du mieux possible », a confié Antoine Dupont.
« Un moment fort »
« C’est vrai que c’était très chargé en émotions, je ne sais pas si ça s’est vu. Le club avait à cœur de marquer ce moment, de faire quelque chose de différent, comme il sait souvent le faire. L’idée a émergé il y a quelques semaines et on a fait en sorte que ça se passe du mieux possible. J’ai eu la chance de vivre ce moment qui était très fort pour moi. Tout le monde sait l’attachement que j’ai à ce club et de me dire que je vais peut-être y finir ma carrière, c’est un moment fort », ajoute Antoine Dupont sur sa prolongation avec le Stade Toulousain.