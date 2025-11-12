Antoine Dupont et son salaire : Le malaise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En guerre avec la LNR au sujet du salary-cap instauré pour les clubs de Top 14, Antoine Dupont a fermement fait savoir sa position il y a maintenant plusieurs semaines, afin de défendre les intérêts pour son propre salaire mais également pour les autres joueurs du championnat. Mais le sujet semble surtout provoquer un malaise chez Uini Atornio, le pilier du Stade Rochelais...

Dans des propos accordés à l'AFP début octobre, Antoine Dupont montait au créneau contre la Ligue Nationale de Rugby (LNR) au sujet du fameux salary-cap instauré pour les clubs de Top 14, et qui impact forcément la grande star du rugby français : « Les règles du salary cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. On nous demande de citer tous nos partenaires, même ceux qui ne sont pas liés au club. Ils veulent connaître à la limite tout notre patrimoine. On arrive dans une chasse aux sorcières où ils veulent démasquer les tricheurs, mais ça en devient ridicule », confiait Dupont, dont la position a largement été partagée dans le rugby français.

« Le salary-cap est injuste » C'est le cas notamment de Matthieu Jalibert, demi d'ouverture à l'UBB, qui a validé la position d'Antoine Dupont dans L'EQUIPE : « Je suis totalement d'accord avec sa sortie. C'est important que, nous les joueurs, on soutienne Antoine parce qu'on pense la même chose. Le salary cap (fixé à 10,7 millions d'euros) est une très bonne mesure parce qu'il permet une plus grande équité entre les clubs et donc de niveler le niveau du Top 14. La rivalité sportive est plus forte. Beaucoup d'équipes, et pas seulement les plus gros budgets, peuvent aujourd'hui viser le titre. Personne ne dit le contraire. En revanche, le salary cap est parfois bloquant et injuste pour certaines situations individuelles. Il va à l'encontre de la vraie valeur des joueurs », a confié Jalibert.