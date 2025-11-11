Christophe Urios, le mariage parfait annoncé !

L’ASM Clermont Auvergne est en pleine reconstruction. Le club clermontois a beaucoup recruté cet été et devrait poursuivre dans cette voie. Les Jaune-et-Bleu auraient d’ailleurs activé une nouvelle piste sur le marché ces derniers jours. Elle aurait notamment pour but d’offrir le joueur idéal à Christophe Urios pour épauler Harry Plummer.
Cet été, l’ASM Clermont Auvergne a entamé de nombreux changements dans son effectif. Le club clermontois a beaucoup recruté pour construire une équipe un peu plus à l’image de la philosophie de Christophe Urios. Le manager de 59 ans est d’ailleurs tombé sous le charme d’Harry Plummer, arrivé pendant l’intersaison. Le coach des Jaune-et-Bleu entendrait ainsi construire autour de son demi d’ouverture.
L'ASM Clermont séduit par la paire Plummer - Lam
Et dans cette optique, l’ASM Clermont Auvergne a activé une piste à l’étranger. D’après les informations de Midi Olympique, l’équipe auvergnate serait particulièrement active sur le dossier AJ Lam. Le joueur de 27 ans est très proche d’Harry Plummer, avec qui il a évolué chez les Blues d’Auckland. Son profil serait idéal pour épauler le demi d’ouverture. L’idée de réunir la paire séduirait d’ailleurs en interne au sein de l’équipe de Christophe Urios.
D'autres recrues à venir pour Christophe Urios ?
Reste maintenant à voir si AJ Lam se laissera tenté par une aventure en Top 14. L’ASM Clermont Auvergne continue en tout cas de pousser. Les Jaune-et-Bleu souhaitent reconstruire en profondeur leur secteur offensif. Plusieurs recrues sont à prévoir pour Christophe Urios. Affaire à suivre...