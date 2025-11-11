Christophe Urios, le mariage parfait annoncé !

Pierrick Levallet

L’ASM Clermont Auvergne est en pleine reconstruction. Le club clermontois a beaucoup recruté cet été et devrait poursuivre dans cette voie. Les Jaune-et-Bleu auraient d’ailleurs activé une nouvelle piste sur le marché ces derniers jours. Elle aurait notamment pour but d’offrir le joueur idéal à Christophe Urios pour épauler Harry Plummer.

Cet été, l’ASM Clermont Auvergne a entamé de nombreux changements dans son effectif. Le club clermontois a beaucoup recruté pour construire une équipe un peu plus à l’image de la philosophie de Christophe Urios. Le manager de 59 ans est d’ailleurs tombé sous le charme d’Harry Plummer, arrivé pendant l’intersaison. Le coach des Jaune-et-Bleu entendrait ainsi construire autour de son demi d’ouverture.

L'ASM Clermont séduit par la paire Plummer - Lam Et dans cette optique, l’ASM Clermont Auvergne a activé une piste à l’étranger. D’après les informations de Midi Olympique, l’équipe auvergnate serait particulièrement active sur le dossier AJ Lam. Le joueur de 27 ans est très proche d’Harry Plummer, avec qui il a évolué chez les Blues d’Auckland. Son profil serait idéal pour épauler le demi d’ouverture. L’idée de réunir la paire séduirait d’ailleurs en interne au sein de l’équipe de Christophe Urios.