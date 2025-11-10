Christophe Urios, le transfert surprise !

Pierrick Levallet

Cet été, l’ASM Clermont Auvergne a commencé sa reconstruction. Le club clermontois a bouclé plusieurs transferts pour renforcer l’effectif de Christophe Urios. Et les dirigeants auvergnats devraient poursuivre dans cette voie. Les Jaune-et-Bleu auraient d’ailleurs activé une nouvelle piste à l’étranger pour essayer d’entourer au mieux leur demi d’ouverture, Harry Plummer.

Déçu de l’issue de la saison passée, Christophe Urios a changé quelques choses dans son ASM Clermont Auvergne. Le manager de 59 ans a mis l’accent sur la régularité, et a également eu droit à de nombreux renforts pour faire franchir un nouveau palier à son équipe. Le coach des Jaune-et-Bleu est notamment tombé sous le charme d’Harry Plummer, son demi d’ouverture. Et il entendrait construire autour de lui.

L'ASM a activé une nouvelle piste sur le mercato L’ASM Clermont Auvergne souhaiterait notamment reconstruire sa ligne offensive. Et dans cette optique, le club clermontois aurait déjà activé quelques pistes. D’après les informations de Midi Olympique, l’équipe de Christophe Urios aurait approché le centre des Crusaders, Dallas McLeod. Le joueur de 26 ans serait capable d’apporter de la densité physique tout en restant un finisseur redoutable.