«Une honte», Ntamack se fait fracasser !

Titularisé par Fabien Galthié à l'ouverture samedi soir contre l'Afrique du Sud, Romain Ntamack a fait partie des grandes déceptions tricolores de cette grande soirée. Et le numéro 10 du Stade Toulousain s'est d'ailleurs fait fracasser sur les réseaux sociaux pour sa performance.

Le XV de France a pris une claque samedi soir au Stade de France contre l'Afrique du Sud (17-32) à l’occasion de son premier test-match de la Tournée d’automne, et Romain Ntamack a fait partie des grandes déceptions de la soirée du côté des Bleus. Le demi d'ouverture du Stade Toulousain, associé à Nolann Le Garrec en charnière, était très loin de son rendement habituel, et Ntamack n'a d'ailleurs pas été épargné sur les réseaux sociaux.

Ntamack se fait allumer sur X Les critiques ont fusé sur X au sujet de la performance de Ntamack, qui n'a pas du tout été appréciée par les supporters du XV de France : « Ntamack ne doit plus jamais sentir le maillot de numéro 10 après cette prestation honteuse. Le meilleur 10 de la planète doit prendre sa place », « Ntamack, on serait pas sur un des joueurs les + surcotés des dernières années ? », « Ntamack a été transparent, il est passé à côté de son match. Il doit être le cadre de cette équipe. Dupont n’est pas là, il ne peut pas être celui qui est accompagné par son 9, c’est lui qui aurait dû absorber la pression », peut-on notamment lire sur les réseaux.