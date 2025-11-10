Dupont provoque une polémique, c'est le malaise !

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, Antoine Dupont avait suscité la polémique en s’en prenant au salary cap du Top 14. Les déclarations du demi de mêlée avaient fait beaucoup réagir et certains joueurs étaient allés dans le sens de ce dernier. Ce n’est toutefois pas le cas de Uini Atonio, qui n’est pas du tout à l’aise avec ce genre de sujet.

Malgré qu’il soit éloigné des terrains depuis plusieurs mois, Antoine Dupont continue à être très combatif. Début octobre, le demi de mêlée s’était notamment élevé contre le salary cap du Top 14 qu’il trouvait trop intrusif. « Les règles du salary cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. On nous demande de citer tous nos partenaires, même ceux qui ne sont pas liés au club. Ils veulent connaître à la limite tout notre patrimoine. On arrive dans une chasse aux sorcières où ils veulent démasquer les tricheurs, mais ça en devient ridicule », avait déclaré le Toulousain à l'AFP, au Monde et à SportBusiness Club.

Jalibert soutient Dupont Forcément, cette déclaration d’Antoine Dupont avait créé la polémique, mais certains joueurs ont soutenu le demi de mêlée. C’est le cas de Matthieu Jalibert qui s’était exprimé dans L’Équipe. « Je suis totalement d'accord avec sa sortie. C'est important que, nous les joueurs, on soutienne Antoine parce qu'on pense la même chose. Le salary cap (fixé à 10,7 millions d'euros) est une très bonne mesure parce qu'il permet une plus grande équité entre les clubs et donc de niveler le niveau du Top 14. La rivalité sportive est plus forte. Beaucoup d'équipes, et pas seulement les plus gros budgets, peuvent aujourd'hui viser le titre. Personne ne dit le contraire. En revanche, le salary cap est parfois bloquant et injuste pour certaines situations individuelles. Il va à l'encontre de la vraie valeur des joueurs. »