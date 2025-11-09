Christophe Urios, le transfert parfait annoncé !

Pierrick Levallet

Cet été, Christophe Urios a apporté de nombreux changements à l’ASM Clermont Auvergne, qui ont été accompagnés par plusieurs recrues. Les Jaune-et-Bleu n’auraient d’ailleurs pas terminé de renforcer leurs rangs. Le club clermontois exploiterait une piste ambitieuse sur le marché des transferts pour entourer Harry Plummer comme il se doit.

Christophe Urios a cherché à changer plusieurs choses à l’ASM Clermont Auvergne cet été. Le manager de 59 ans était notamment mécontent du manque de régularité de son équipe. Le coach des Jaune-et-Bleu a alors travaillé sur ce point, et a accueilli de nombreuses recrues dans son effectif. L’entraîneur clermontois est d’ailleurs tombé sous le charme d’Harry Plummer.

L'ASM Clermont Auvergne fonce sur AJ Lam Et l’ASM Clermont Auvergne chercherait un moyen d’entourer le demi d’ouverture de façon idéale. Dans cette optique, les Jaune-et-Bleu exploreraient une piste ambitieuse sur le mercato : AJ Lam. Le trois-quarts des Blues serait même la priorité du staff clermontois pour la saison prochaine d’après les informations de Midi Olympique. Christophe Urios souhaiterait mettre en place une ligne arrière plus percutante, plus rapide et plus complémentaire avec Harry Plummer.