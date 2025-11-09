Scandale pour le XV de France, il dénonce un «vol» !

Alexis Brunet

Pour le moment, le XV de France n’a encore jamais remporté la Coupe du monde. Les Bleus étaient proches de le faire en 1995, mais ils avaient à l’époque dû s’arrêter en demi-finale, battus par l’Afrique du Sud (19-15). Selon Philippe Saint-André, présent ce jour-là sur la pelouse, les Springboks n’auraient jamais dû l’emporter et les Français se sont fait voler.

En 2027, le XV de France participera à la Coupe du monde de rugby en Australie et les Bleus voudront enfin mettre la main sur un trophée qui les fuit depuis tant d’années. Les Français n’ont jamais remporté la compétition, mais ils ont été proches de le faire à quelques reprises. Cela sera surtout l’occasion pour la génération d’Antoine Dupont d’enfin boucler la boucle et de s’installer au firmament du rugby mondial.

« Ça fait trente ans et je n'ai jamais voulu la revoir » En 1995, le XV de France faisait partie des favoris pour remporter la Coupe du monde. Pour disputer la finale, les Bleus doivent alors se défaire de l’Afrique du Sud en demi, mais ils n’y arriveront pas. À Durban, les Springboks s’imposeront 19 à 15, mais ce match suscitera beaucoup de colère chez les Français. Présent sur la pelouse ce jour-là, Philippe Saint-André a accepté de revenir sur cette rencontre très douloureuse dans les colonnes de L’Équipe. « Ça fait trente ans et je n'ai jamais voulu la revoir. L'arbitre nous refuse trois ou quatre essais. Avant de mourir, leur troisième-ligne Ruben Kruger, lui, a reconnu qu'il n'a jamais aplati son essai. Je ne vais pas dire que c'était un vol manifeste mais cette demi-finale n'a pas été très clean. Notre génération pensait pouvoir être championne du monde et on a été marqués à vie par cette défaite. On avait gagné sur tous les terrains du monde avant cette rencontre qui n'aurait pas dû avoir lieu en raison des conditions météo. »