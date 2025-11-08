XV de France : Il prédit l'enfer à Antoine Dupont ?

Tout comme Antoine Dupont, Anthony Jelonch s’est lui aussi gravement blessé aux ligaments croisés il y a maintenant plus de deux ans. Le joueur de 29 ans qui fait son retour avec le XV de France comme titulaire sait donc le chemin à parcourir pour son coéquipier chez les Bleus et au Stade Toulousain. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela sera compliqué pour Dupont.
Ce samedi soir face à l’Afrique du Sud, Antoine Dupont ne sera pas titulaire avec le XV de France, ni sur le banc. Le demi de mêlée, qui s’est entraîné à Marcoussis, est toujours convalescent après sa grave blessure au genou et il devrait faire son retour fin novembre avec le Stade Toulousain.
« J'ai connu des hauts et des bas »
Contrairement à Antoine Dupont, Anthony Jelonch sera lui titulaire face à l’Afrique du Sud. Un bel accomplissement pour le troisième ligne aile qui n’avait pas été titulaire avec le XV de France depuis la défaite en quart de finale de Coupe du monde face aux Springboks en 2023. Le Toulousain a lui aussi été sévèrement blessé au genou et il est revenu sur ses moments difficiles pour L’Équipe. « J'ai connu des hauts et des bas. Pour la tournée de novembre l'an dernier, j'étais dans les quarante-deux, mais je faisais des allers-retours. Et c'était logique car j'ai eu un coup de mou. J'étais fatigué, je n'avais pas coupé. Je n'arrivais pas à enchaîner les matches, à supporter les charges d'entraînement ni à récupérer semaine après semaine. Fin décembre, j'ai remonté la pente et j'ai commencé à être vraiment mieux. »
« Souvent, on dit qu'il faut un an pour récupérer des croisés »
S’il revient sur les terrains fin novembre, Antoine Dupont se sera donc arrêté pendant environ neuf mois. Selon Anthony Jelonch, il faut un peu plus de temps pour revenir complètement de ce genre de blessure. « Souvent, on dit qu'il faut un an pour récupérer des croisés. Et c'est ce qu'il s'est passé la deuxième fois. Lors du dernier Tournoi, j'ai été rappelé pour les trois derniers matches (comme remplaçant). Ça m'avait fait beaucoup de bien à la tête de me dire que j'étais encore capable d'évoluer à ce niveau. Aujourd'hui, je me sens super bien et j'ai hâte de lancer cette tournée. » Le demi de mêlée toulousain est prévenu.