XV de France : Il prédit l'enfer à Antoine Dupont ?

Alexis Brunet

Tout comme Antoine Dupont, Anthony Jelonch s’est lui aussi gravement blessé aux ligaments croisés il y a maintenant plus de deux ans. Le joueur de 29 ans qui fait son retour avec le XV de France comme titulaire sait donc le chemin à parcourir pour son coéquipier chez les Bleus et au Stade Toulousain. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela sera compliqué pour Dupont.

Ce samedi soir face à l’Afrique du Sud, Antoine Dupont ne sera pas titulaire avec le XV de France, ni sur le banc. Le demi de mêlée, qui s’est entraîné à Marcoussis, est toujours convalescent après sa grave blessure au genou et il devrait faire son retour fin novembre avec le Stade Toulousain.

« J'ai connu des hauts et des bas » Contrairement à Antoine Dupont, Anthony Jelonch sera lui titulaire face à l’Afrique du Sud. Un bel accomplissement pour le troisième ligne aile qui n’avait pas été titulaire avec le XV de France depuis la défaite en quart de finale de Coupe du monde face aux Springboks en 2023. Le Toulousain a lui aussi été sévèrement blessé au genou et il est revenu sur ses moments difficiles pour L’Équipe. « J'ai connu des hauts et des bas. Pour la tournée de novembre l'an dernier, j'étais dans les quarante-deux, mais je faisais des allers-retours. Et c'était logique car j'ai eu un coup de mou. J'étais fatigué, je n'avais pas coupé. Je n'arrivais pas à enchaîner les matches, à supporter les charges d'entraînement ni à récupérer semaine après semaine. Fin décembre, j'ai remonté la pente et j'ai commencé à être vraiment mieux. »