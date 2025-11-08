Antoine Dupont : Le joli record qu’il peut rater !

Axel Cornic

Ce samedi soir, le XV de France va lancer sa tournée automnale avec un choc très attendu. A deux ans de la Coupe du monde 2027, l’Afrique du Sud vient défier les hommes de Fabien Galthié, qui sera notamment privé de son capitaine Antoine Dupont pour cette rencontre.

C’est une affiche de gala que toute la planète rugby veut voir. Grands favoris pour être sacrés sur leurs terres, les Français ont vu leurs rêves être brisés par le froid réalisme de l’Afrique du Sud en 2023, sur la pelouse du Stade de France. Et ils sont de retour, puisque les Champions du monde en titre sont le premier défi d’un XV de France privé d’Antoine Dupont, en cette tournée de novembre.

Penaud peut établir un nouveau record C’est un match à plusieurs enjeux, avec notamment l’objectif d’engranger des points au classement World Rugby, pour avoir un tirage favorable en vue de la prochaine Coupe du monde. Mais ce pourrait également être un moment historique pour Damien Penaud, qui est à un seul essai de devenir le recordman d'essais avec le XV de France. Il est actuellement à égalité avec un certain Serge Blanco, avec 38 essais.