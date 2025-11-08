Antoine Dupont : Rendez-vous manqué !

Axel Cornic

Ce samedi, le XV de France de Fabien Galthié va lancer sa tournée automnale avec un choc des plus attendus. Ce sont les Champions du monde sud-africains qui débarquent sur la pelouse du Stade de France, face à des Bleus qui sont notamment privés de leur capitaine, Antoine Dupont.

C’est une date que tout le monde avait coché sur le calendrier. Depuis ce fameux quart de finale de la Coupe du monde 2023 au Stade de France, une nouvelle rivalité est née entre la France et l’Afrique du Sud. Et les Springboks reviennent sur le lieu du crime ce samedi, avec un test-match qui sent déjà la poudre...

Le retour d’Angus Gardner On ne verra évidemment pas Antoine Dupont, toujours convalescent après sa blessure au genou. Le demi de mêlée est aux côtés du XV de France à Marcoussis depuis le début du rassemblement, mais il n’a pas souhaité se précipiter, préférant soigner encore son genou. Il devrait plutôt retrouver la compétition à la fin du mois de novembre avec son club du Stade Toulousain, avec donc un retour en sélection pour le 6 Nations 2026. Mais depuis les tribunes, il pourrait bien retrouver un homme qui lui réveillera quelques mauvais souvenirs, avec Angus Gardner.