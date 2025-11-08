XV de France : Antoine Dupont remplacé, la grande annonce !

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le XV de France affronte l’Afrique du Sud au Stade de France, deux ans après l’élimination cruelle en quart de finale de Coupe du monde (29-28). Toujours convalescent, Antoine Dupont ne sera pas de la partie et c’est Gaël Fickou qui sera capitaine à sa place. Le joueur du Racing 92 s’est exprimé sur ce nouveau rôle en conférence de presse.

C’est une revanche qui attend le XV de France ce samedi soir. Après l’élimination en quart de finale de Coupe du monde il y a deux ans (29-28), les Bleus retrouvent l’Afrique du Sud au Stade de France pour un choc très attendu. Les joueurs de Fabien Galthié souhaiteront faire tomber les coéquipiers de Siya Kolisi et pour y arriver ils seront menés par Gaël Fickou.

« J'ai la chance d'être capitaine, je vais montrer l’exemple » En l’absence d’Antoine Dupont, toujours convalescent, Fabien Galthié a décidé de nommer Gaël Fickou capitaine. Du haut de ses 31 ans, l’expérimenté centre du Racing 92 compte bien montrer l’exemple, comme il l’a affirmé en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Je suis très heureux de jouer ce match. Tout le monde l'attend. Je suis fier de ça, j'ai la chance d'être capitaine, je vais montrer l'exemple. Mon rôle est aussi d'écouter les joueurs, de faire le relais avec le staff. Je ne me mets pas de pression, il faut rester soi-même, amener de la sérénité, de la confiance, des certitudes. Le discours d'avant-match, je suis habitué à le faire. Je vais le faire à l'instinct. Je parle beaucoup d'humain, de fraternité. La stratégie, on en parle toute la semaine. À deux minutes du match, on n'a pas besoin de ça. »