Antoine Dupont victime d'une catastrophe ?

Toujours en pleine récupération après son opération au genou, Antoine Dupont ne sera pas avec le XV de France lors de cette tournée de novembre. Le capitaine va notamment rater l’incroyable choc de ce samedi face à l’Afrique du Sud, cette même équipe qui avait brisé les rêves français en quart de finale de la dernière Coupe du monde.
Ce jour-là, une nouvelle rivalité est née. Tout le monde se souvient encore de l’élimination du XV de France lors de la Coupe du monde 2023 et surtout, de l’énorme polémique qui en a découlé. Mais les hommes de Fabien Galthié tiennent peut-être leur revanche, avec le premier test-match de cette tournée de novembre, face à l’Afrique du Sud.
« La Coupe du monde 2027 sera le dernier tournoi où il sera au sommet de sa forme »
Et même s’il ne le disputera pas pour cause de blessure, cette rencontre pourrait bien être très importante pour Antoine Dupont. « Dupont aura 29 ans la semaine prochaine, la Coupe du monde 2027 sera donc le dernier tournoi où il sera au sommet de sa forme » a fait remarquer le journaliste britannique Gavin Mortimer.
Pas droit à la défaite ?
« La préparation de la France pour la compétition débute sérieusement samedi, et une victoire contre l'Afrique du Sud les mettrait sur la bonne voie » a poursuivi l’une des célèbres plumes du média anglophone Rugby Pass, persuadé qu’une nouvelle désillusion pourrait faire beaucoup de mal au XV de France. « Une nouvelle défaite face à leur bête noire pourrait bien leur donner des sueurs froides ».