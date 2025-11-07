Antoine Dupont : Galthié vire son pote !

Le XV de France va lancer sa tournée automnale ce samedi, avec le choc très attendu contre les Champions du monde sud-africain, au Stade de France. L’équipe alignée par Fabien Galthié comporte pas mal de surprises et l’absence la plus commentée est celle de Grégory Alldritt, qui semblait pourtant être l’un des piliers de la sélection.
C’est le gros débat du moment. Avec l’absence d’Antoine Dupont, toujours aux prises avec son retour à la compétition, tout le monde pensait que Fabien Galthié allait se tourner vers Grégory Alldritt pour prendre le capitanat du XV de France. C’est en effet lui qui a régulièrement supplée le demi de mêlée par le passé, comme lors du dernier 6 Nations.
« C’est le niveau de performance du moment »
Mais non seulement Grégory Alldritt n’est pas dans le XV de départ qui va affronter l’Afrique du Sud ce samedi, mais il n’’est même pas sur le banc ! Fabien Galthié a décidé d’aligner Mickaël Guillard en 8, avec Oscar Jégou en remplaçant en troisième-ligne. « C’est le niveau de performance du moment. Micka (Guillard) est un joueur qui est rentré avec nous il y a un moment, qui a été performant en 5, en 8 » a expliqué le sélectionneur du XV de France.
« Il faut envisager des rotations et permettre aux joueurs de se régénérer »
« Il faut qu’il y ait de l’émulation, on veut développer des profils » a poursuivi Fabien Galthié, en envoyant un message clair à Grégory Alldritt. « Grégory est dans l’équipe, est dans le groupe, il a énormément joué avec nous, et avec son club depuis quatre ans, donc il faut envisager des rotations et permettre aux joueurs de se régénérer ». reste à voir si le joueur de La Rochelle réussira à se faire une place pour les prochains test-matchs de novembre, face aux Fidji et à l’Australie.