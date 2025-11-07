Il succède enfin à Antoine Dupont : Sa revanche est confirmée !

Toujours absent depuis sa blessure au genou de mars dernier, Antoine Dupont a laissé la place aux autres, pour les cérémonies de récompenses qui se multiplient en cette fin d’année. C’est le cas de Thomas Ramos, qui sans son coéquipier du Stade Toulousain et du XV de France a pu remporter l’Oscar d’Or de Midi Olympique.
Pour une fois, ce n’est pas lui qui a été appelé pour retirer la distinction individuelle. Lors de la cérémonie des Oscars Midi olympique, pas de trace d’Antoine Dupont. Il faut dire que le demi-de-mêlée a connu une saison 2025 quasiment blanche, puisqu’il s’est gravement blessé au genou en mars dernier. Depuis, il travaille pour revenir et un retour à la compétition semble être prévu pour la fin du mois de novembre, avec son club du Stade Toulousain.
« Les récompenses lui étaient dédiées régulièrement lorsqu’il n’était pas blessé »
L’absence de Dupont fait des heureux, comme Thomas Ramos qui a profité de son absence pour enfin rafler un Oscar d’or ! « Honnêtement je ne vais pas le cacher, ça fait plaisir. Ces dernières temps, les récompenses lui étaient dédiées régulièrement lorsqu’il n’était pas blessé » a déclaré l’arrière toulousain, dans un entretien accordé à Midi Olympique.
« On essaye de profiter du peu de moments qu’il nous laisse pour pouvoir, de temps en temps, prendre une récompense ! »
« Pour les autres autour de lui, que ce soit Jack Willis qui a été élu Meilleur joueur du Top 14, ou moi avec cet Oscar d’Or, on essaye de profiter du peu de moments qu’il nous laisse pour pouvoir, de temps en temps, prendre une récompense ! » a ironisé Ramos, successeur d’un Antoine Dupont qui a remporté cet Oscar d’or à cinq reprises depuis 2019.