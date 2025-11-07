Christophe Urios, la belle déclaration d’amour !

L’ASM Clermont Auvergne a enfin remporté un match à l’extérieur. Le week-end dernier, les Jaune-et-Bleu se sont imposés sur la pelouse de Montpellier (7-9). Les Clermontois ont notamment pu remercier Marcos Kremer, qui a brillé. Christophe Urios n’a d’ailleurs pas manqué de déclarer sa flamme à son troisième ligne aile de 28 ans.
«Marcos, il est incroyable»
« Quand je fais une composition d’équipe et qu’on va jouer à Montpellier, Toulouse ou Leicester, dans un de ces endroits où ça peut faire mal, le premier joueur que je mets sur la feuille, c’est Marcos. Et ensuite, je construis autour de lui. Comment vous dire ? Marcos, il est incroyable. Autant sur le terrain que dans la vie quotidienne. Quand il est revenu de sélection, il sortait d’une semaine dure avec les Pumas. Il est rentré le jeudi et il s’est presque entraîné mais on l’a freiné et le vendredi, il était déjà prêt pour faire ce match » a d’abord confié Christophe Urios dans des propos rapportés par Rugbyrama.
«C’est lui qui est dans le vrai»
« La semaine, il s’entraîne comme il joue. C’est même parfois un peu embêtant pour ceux qui sont en face, tu vois... Parfois, il pète des bras ! Ça arrive. Mais c’est un joueur comme ça. Et c’est lui qui est dans le vrai. Ce championnat est tellement dur que tu ne peux pas jouer à légère durant la semaine. Tu dois t’endurcir, te préparer. Marcos est l’exemple même de tout ça » a ensuite ajouté le coach de l’ASM Clermont Auvergne.