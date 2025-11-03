Christophe Urios : Le grand changement qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

L’ASM Clermont Auvergne a enfin su faire la différence à l’extérieur. Les Jaune-et-Bleu se sont imposés sur la pelouse de Montpellier ce samedi (7-9). Christophe Urios a d’ailleurs été agréablement satisfait par la prestation de son équipe loin de leur camp de base, et il n’a pas manqué de le faire savoir.

Pour la première fois de la saison, l’ASM Clermont Auvergne a remporté un match à l’extérieur. Les Jaune-et-Bleu se sont imposés sur la pelouse de Montpellier ce samedi (7-9). Les joueurs clermontois ont montré un visage clairement différent comparé à celui qu’ils affichaient depuis le début de l’exercice 2025-2026. Christophe Urios n’a d’ailleurs pas caché sa joie après le succès des siens.

«C’est une victoire d’équipe» « C’est un match qu’on a su gérer, même si ce n’était pas parfait. En première mi-temps, on a été solides dans les zones de combat. En deuxième période, on a su rester patients. C’est ce qu’il faut pour gagner à l’extérieur. Ce genre de match, c’est une victoire d’équipe » a d’abord confié Christophe Urios dans des propos rapportés par Vibrez Rugby.