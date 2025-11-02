Antoine Dupont : Une grosse somme d’argent est réclamée !

Alexis Brunet

Samedi soir, le Stade Toulousain a officialisé la prolongation de contrat d’Antoine Dupont jusqu’en 2031 à la mi-temps du match face au Stade Français. Après cette rencontre, Ugo Mola s’est permis de chambrer gentiment son demi de mêlée en lui demandant pour l’occasion de payer une bière à l’entièreté de l’effectif toulousain, ce qui a beaucoup fait rire les coéquipiers du joueur de 28 ans.

Opposé au Stade Français samedi soir, le Stade Toulousain a réussi à s’imposer 29-17 et trône donc toujours en tête du Top 14. Tout va donc pour le mieux pour les joueurs d’Ugo Mola, d’autant plus qu’une bonne nouvelle a été officialisée à la mi-temps de cette rencontre : la prolongation d’Antoine Dupont jusqu’en 2031.

Dupont a signé son contrat au milieu du stade Avant le début du match, Toulouse avait teasé une surprise à la mi-temps. Les spectateurs d’Ernest-Wallon ont en effet été surpris quand ils ont vu Antoine Dupont surgir sur la pelouse pour signer son contrat au milieu du terrain. Après cette signature ô combien importante, le demi de mêlée s’est d’ailleurs adressé aux supporters du Stade Toulousain. « C'était un rêve d'enfant de jouer au Stade Toulousain. C'est encore plus spécial de le partager avec vous. Vous me manquez et j'espère que la prochaine fois, j'aurai les crampons au pied. »