Antoine Dupont : Du jamais vu annoncé en direct !

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le Stade Toulousain a officialisé la prolongation de contrat d’Antoine Dupont jusqu’en 2031. Le demi de mêlée a signé son nouveau contrat au milieu de la pelouse à la mi-temps du match entre Toulouse et le Stade Français. Une mise en scène qui a fait halluciner l’ancien capitaine du XV de France, Thierry Dusautoir.

Toujours convalescent, Antoine Dupont a fait parler de lui lors du match entre le Stade Toulousain et le Stade Français. En effet, à la surprise générale, la prolongation jusqu’en 2031 du demi de mêlée a été annoncée à la mi-temps de cette rencontre. Un petit clip a été diffusé, puis le joueur de 28 ans s’est dirigé sur la pelouse d’Ernest-Wallon pour signer son nouveau contrat aux côtés de son président Didier Lacroix.

« Vous me manquez » Après avoir signé sa prolongation de contrat, Antoine Dupont s’est adressé aux supporters du Stade Toulousain. « C'était un rêve d'enfant de jouer au Stade Toulousain. C'est encore plus spécial de le partager avec vous. Vous me manquez et j'espère que la prochaine fois, j'aurai les crampons au pied. » Il devrait normalement faire son retour à la fin du mois de novembre.