Antoine Dupont au Real Madrid, le projet de folie !

Axel Cornic

Toujours blessé depuis mars dernier, Antoine Dupont pourrait être au centre d’une grande annonce, ce samedi. Plusieurs sources ont en effet révélé que le demi de mêlée aurait prolongé son contrat avec le Stade Toulousain jusqu’en 2031 et la nouvelle devrait être dévoilée en marge de la rencontre face au Stade Français, lors de la 9e journée de Top 14.

Après s’être révélé au Castres Olympique, Antoine Dupont a décidé de rejoindre le Stade Toulousain en 2017. Un choix payant, puisque depuis qu’il est sur les rives de la Garonne, le demi de mêlée a rempli son armoire à trophées avec 5 Boucliers de Brennus et 2 titres de Champion d’Europe. Et ce n’est pas fini !

Dupont va prolonger jusqu’en 2031 Car Dupont pourrait bien poursuivre son aventure à Toulouse encore quelques années. D’après les informations de Midi Olympique et de RMC Sport, le rugbyman qui va bientôt fêter ses 29 ans aurait trouvé un accord pour prolonger son contrat jusqu’en 2031. Et ça pourrait être officialisé dès samedi par le club haut-garonnais, lors de la rencontre à domicile face au Stade Français.