«Un petit c*n» : Le mauvais tour qui fait péter un câble à Christophe Urios !

Ancien joueur de l’UBB, Jean-Baptiste Dubié a eu la possibilité d’évoluer sous les ordres d’un certain Christophe Urios. Ayant quitté le club bordelais en 2023, il avait alors souhaité faire une dernière « crasse » à celui qui dirige aujourd’hui l’ASM Clermont. Une blague qui n’a toutefois pas été très appréciée par Urios.

Pour Jean-Baptiste Dubié, l’aventure à l’UBB aura donc duré de 2015 à 2023. Ancien protégé de Christophe Urios donc, il avait souhaité jouer un mauvais tour à son entraîneur au moment de quitter les bords de la Gironde. Une blague racontée par Dubié au cours d’un entretien accordé à L’Equipe, qui a au passage révélé la réaction d’un Urios agacé sur le coup.

« J'allais faire une crasse à Christophe » « Ma plus grosse pitrerie ? Je me souviens surtout d'une autre histoire lorsque j'ai appris que Bordeaux n'allait pas me garder. L'entretien avec Christophe Urios (manager de l'époque) s'était très bien passé. Je le raconte à Nans et je lui dis en rigolant que j'allais faire une crasse à Christophe qui arrive alors dans le couloir et laisse son sac. Nans trouve une immense clé à molette d'un plombier qui était au stade à ce moment-là. Elle devait faire trois kilos. On arrive à la mettre dans le sac de Christophe qui avait un rendez-vous à la mairie de Bordeaux en présence de la ministre des Sports », a d’abord fait savoir l’ancien joueur de l’UBB.