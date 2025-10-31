Antoine Dupont : C’est terminé, son successeur est trouvé

Absent depuis mars dernier, Antoine Dupont ne jouera pas avec le XV de France lors de la tournée automnale, qui débutera le 8 novembre avec l’énorme choc contre l’Afrique du Sud. Le capitaine français a déclaré forfait, puisqu’il ne reprendra la compétition qu’en fin d’année avec son club du Stade Toulousain. Ainsi, le sélectionneur Fabien Galthié devra lui trouver un remplaçant…
Même s’il ne joue plus depuis sept mois, Antoine Dupont est toujours au centre des débats avec le XV de France. Car tout le monde se demande comment Fabien Galthié va faire pour pallier à son absence, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Nolann Le Garrec et Maxime Lucu se tirent la bourre pour le maillot de numéro 9, mais c’est surtout l’identité du capitaine des Bleus qui interroge, à une semaine du choc contre l’Afrique du Sud.
« En l'absence d'Antoine Dupont, nous avons d'autres capitaines dans l'équipe »
Présent en conférence de presse cette semaine à la place de Fabien Galthié, William Servat n’a pas pu échapper aux questions à ce sujet. « L'équipe pour l'Afrique du Sud est en train de se construire. L'intérêt du groupe prévaut » a expliqué le coach des avants du XV de France. « En l'absence d'Antoine Dupont, nous avons d'autres capitaines dans l'équipe, comme Anthony Jelonch, Greg Alldritt, Gaël Fickou. Au fur et à mesure que la compo avance, on choisira. Le process' est en marche mais c'est à Fabien (Galthié) de l'annoncer ».
Galthié aurait déjà tranché !
Grégory Alldritt semblait être le grand favori, mais il fait finalement partie des joueurs que le staff du XV de France a décidé de renvoyer en club le 29 octobre dernier. Ainsi, Midi Olympique nous apprend que c’est plutôt Gaël Fickou qui devrait endosser le rôle de capitaine en l’absence d’Antoine Dupont. Il faut dire que le trois-quart centre de 31 ans est l’élément le plus expérimenté de l’équipe, puisqu’il est l’un des internationaux français les plus capés de l’histoire, avec ses 96 sélections. Cela voudrait également dire qu’il sera titulaire sur la pelouse du Stade de France le 8 novembre prochain, validant son bon début de saison avec le Racing 92.