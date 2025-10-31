Antoine Dupont : C’est terminé, son successeur est trouvé

Axel Cornic

Absent depuis mars dernier, Antoine Dupont ne jouera pas avec le XV de France lors de la tournée automnale, qui débutera le 8 novembre avec l’énorme choc contre l’Afrique du Sud. Le capitaine français a déclaré forfait, puisqu’il ne reprendra la compétition qu’en fin d’année avec son club du Stade Toulousain. Ainsi, le sélectionneur Fabien Galthié devra lui trouver un remplaçant…

Même s’il ne joue plus depuis sept mois, Antoine Dupont est toujours au centre des débats avec le XV de France. Car tout le monde se demande comment Fabien Galthié va faire pour pallier à son absence, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Nolann Le Garrec et Maxime Lucu se tirent la bourre pour le maillot de numéro 9, mais c’est surtout l’identité du capitaine des Bleus qui interroge, à une semaine du choc contre l’Afrique du Sud.

« En l'absence d'Antoine Dupont, nous avons d'autres capitaines dans l'équipe » Présent en conférence de presse cette semaine à la place de Fabien Galthié, William Servat n’a pas pu échapper aux questions à ce sujet. « L'équipe pour l'Afrique du Sud est en train de se construire. L'intérêt du groupe prévaut » a expliqué le coach des avants du XV de France. « En l'absence d'Antoine Dupont, nous avons d'autres capitaines dans l'équipe, comme Anthony Jelonch, Greg Alldritt, Gaël Fickou. Au fur et à mesure que la compo avance, on choisira. Le process' est en marche mais c'est à Fabien (Galthié) de l'annoncer ».