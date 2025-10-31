Antoine Dupont - La séparation : Il prépare une folie ?

Axel Cornic

Lié au Stade Toulousain jusqu’en juin 2027, Antoine Dupont aurait d’ores et déjà scellé son avenir, puisqu’une prolongation jusqu’en 2031 est évoquée et serait même imminente. Mais ce nouveau contrat pourrait comporter quelques clauses assez surprenantes, qui permettraient à la star du rugby français de tenter une nouvelle expérience après celle des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Rarement un rugbyman n’aura autant dépassé les frontières de son sport. On a eu un petit avant-goût avec un certain Frédéric Michalak il y a quelques années, mais Antoine Dupont c’est un tout autre niveau. Depuis sa médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 il est devenu une véritable icône du sport français et on ne compte plus les projets, publicités ou encore apparitions qu’il a pu faire.

Le phénomène Dupont Mais ce n’est peut-être pas terminé. A bientôt 29 ans, Antoine Dupont se prépare à faire son retour sur les terrain après une grave blessure au genou en mars dernier. Mais cela ne l’empêche pas d’être partout, comme on a notamment pu le voir au Festival de Cannes ou encore au Parc des Princes, en marge de la cérémonie pour fêter le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé. Et l’avenir pourrait nous réserver quelques grosses surprises, puisque le demi de mêlée ne semble se poser aucune limite…